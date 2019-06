Hie souz fir d'KP an déi Lénk am Parlament an huet staark politesch Meenungen.

Den Änder Hoffmann huet a senger laanger, aktiver Polit-Carrière villes erlieft a probéiert, genee esou vill ze bewierken - jo souguer ze reforméieren. Dem Politiker vun der Gauche säin Engagement goung Mëtt de 60er Joren an der ASSOSS un - iwwert d'Verännerungen an der Gesellschaft no den 68er Manifestatiounen, seng politesch Determinatioun haut a seng Vue op d'aktuell Politik, ënner anerem doriwwer schwätze mer mam André Hoffmann, dee sech virun 8 Joer aus der aktiver Politik zeréckgezunn huet.



