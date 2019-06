Dëst ass den Direkter vun der Ressources Humaines bei de Police.

De Sonnden 30. Juni invitéiert d'Police op hire Police-Dag zu Miersch bei de Footballsterrain mat villen Demonstratiounen an Informatiounsstänn. Et léiert een de Beruff bei der Police besser kennen et et gesäit een och wéi villsäiteg dee ka sinn. De Personalchef vun der Police Francis Lutgen wäert eis och doriwwer schwätzen, grad sou iwwert de Rekrutement fir bei d'Police schaffen ze kommen a mir léieren de Direkter vun der Ressources Humaines och privat e bëssi besser kennen



