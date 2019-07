Si ass d'Presidentin vun der ASBL Jonk BAD.

An si hunn d'Missioun fir d'Beruffer vum Bibliothekär, Archivist an Dokumentalist méi ervirzebréngen. Mir kommen op dës méi genee ze schwätzen, léieren d'Anouk Stephano och besser kennen a ginn och mol kuerz duerch d'Superjhemp Ausstellung.



LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.