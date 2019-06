Nach bis e Sonndeg, ass déi zweeten Editioun vun de European Games zu Minsk am gaangen.

Bis elo goufen et zwou Medailen fir déi Lëtzebuerger Delegatioun. D'Emissioun am Gespréich kënnt um Freideg aus Wäissrussland. Invité beim Rich Simon a Franky Hippert war de Marc Theisen.

De fréiere COSL-President ass elo Member vum europäeschen olympesche Comité. Mat him hu si ënnert anerem iwwer d'Zukunft vun deene Spiller an och wéi de Sport sech zu Lëtzebuerg an de leschte Joren entwéckelt huet geschwat.



Audio Am Gespréich: Marc Theisen

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass. Vun der Emissioun mam Marc Theisen gëtt et kee Replay-Video.