Am November 2013 huet de Privatmann spontan eng Hëllefsaktioun an Asien organiséiert. Doraus ass eng ASBL entstan.

Viru ronn 6 Joer huet ee vun deene stäerksten tropesche Wierbelstierm mam Numm 'Haiyun' grouss Deeler op de Philippinen zerstéiert. D'Resultat waren Schied an enger Héicht vu bal 3 Milliounen Dollar a genee esou vill Mënschen, déi hir Existenz verluer hunn. Nodeems den Olivier Conrardy Biller vun der Verwüstung gesinn huet, huet hien eng spontan Hëllefsaktioun an d'Liewe geruff an ass fir e puer Wochen op d'Philippine geflunn fir op der Plaz ze hëllefen. Dorausser ass d'ASBL 'Aide Philippines' entstan a nach haut gi Famillen a Kanner op de Philippinen medezinesch a schoulesch ënnerstëtzt. Wat d'Associatioun genee dohannen op d'Been gesat huet, dat gitt Dir tëscht 12 an 13 Auer gewuer.



