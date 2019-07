Mir schwätzen haut iwwer Omega 90, well genee do schafft d'Marie-France Liefgen. Si ass do fir d'Weiderbildung responsabel.

Ween Omega 90 seet, seet an engems Soin palliativ. Wat heescht dat genee? Do ginn et eng Rei Explikatiounen. Da stelle mir och Omega 90 méi genee vir. Well wousst du, dass Omega 90 eng asbl ass? Abee alles erkläert eis d'Marie-France Liefgen geschwënn. Awer mir léiere si och e bëssi méi privat kennen a si erkläert wat si bei Omega 90 bruecht huet.



LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.