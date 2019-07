D'Gisèle Reuter këmmert sech bei der Stad Lëtzebuerg Responsabel ëm d'Restauratioun an d'Conservatioun vu Konschtwierker.

Am Hierscht wäert déi grouss Nana vun der Niki de St-Phalle "La Grande Tempérance" nees hir Plaz beim Aldringer an der Stad fannen, da wann déi ganz Plaz fäerdeg ass. An der Tëschenzäit war se op d'Rees fir restauréiert ze ginn. Sou wéi dat mat ville Konschtwierker, bekannter an och onbekannter geschitt, déi duerno nees solle gewise ginn. Am Gespréich mam Gisèle Reuter gi mer méi iwwer d'Faszinatioun vun dësem Beruff gewuer.

