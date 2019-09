Mam Member vun der 'Fairkooperativ Lëtzebuerg' schwätze mer iwwer d'Problematik vum Mëllechpräis.

Ronn 10 Joer ass et hier, dass d'Lëtzebuerger Mëllechbaueren am Streik waren, demonstréiert hunn, a Literen a Literen Mëllech ewech geschott hunn, aus Protest géint d'EU-Agrarpolitik an déi niddereg Mëllech-Präisser. Nom Streik ass 'd'fair Mëllech' entstanen, eng eege Mark, bei där 10 Cent vun all Liter direkt un de Bauer ginn.

Mam Fredy de Martines kucke mer wéi d'Situatioun haut ass an ob sech eppes, respektiv wat sech an de leschte Joren geännert huet.

LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.