Wéi all 1. Freideg am Mount hu mer an eiser Emissioun am Gespréich iwwer Sport tëscht 12 an 13 Auer eng Table ronde.

Dës Kéier mat de Lëtzebuerger Sportler vun den Europaspiller zu Minsk. Invitéë beim Rich Simon a Franky Hippert sinn d'Dëschtennisspillerin Ni Xia Lian, de Badmintonspiller Robert Mann, deen och de Lëtzebuerger Fändel bei der Ouvertureszeremonie eragedroen huet, den Trapschéisser Lyndon Sosa, d'Karateka Jenny Warling an de Bouschéisser Gilles Seywert. Mat den Cosl-Athlete schwätze mer iwwert hir Impressiounen, déi si aus der wäissrussescher Haaptstad matbruecht hunn a wat am Lëtzebuerger Sport nach muss geschéien, fir méi no un déi europäesch Elite erunzekommen.