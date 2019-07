An eiser Emissioun am Gespréich iwwer Sport haten de Gilles Muller an de Franky Hippert dëse Freideg de Claude Lamberty tëscht 12 an 13 Auer op Besuch.

Mam President vun der Lëtzebuerger Tennisfederatioun hu mer ënnert anerem iwwer d‘Finalle vum Interclub-Championnat geschwat, déi e Samschdeg op den Anlagen vum TC Esch um Gaalgebierg sinn.

Donieft goung et awer och ëm Sportpolitik. Zanter de leschte Walen zejoert, ass den DP-Politiker net méi an der Chamber, zanterhier huet een d‘Impressioun, wéi wann net méi esou vill Beweegung op parlamentareschem Plang an der Sportpolitik wär. Enn dës Joers, wäert de Claude Lamberty jo am Prinzip nees an d‘Chamber noréckelen.

AUDIO: Am Gespréich: Claude Lamberty

