Haut ass en historeschen Dag fir Lëtzebuerg: D'Befreiung vun Nazi-Däitschland! Dofir hu mer den Historiker Jean-Marie Majerus als Invité.

Nodeems déi Alliéiert Truppen de 6. Juni 1944 an der Normandie gelant waren, huet et nach bis den 9. September gedauert bis déi amerikanesch Zaldoten zu Lëtzebuerg waren. Haut organiséiert d'Regierung zesumme mat der Stad Lëtzebuerg eng Gedenkzeremonie fir de 75. Joresdag vun der Befreiung vu Lëtzebuerg. A schonns gëschter um 9. September war déi grouss Gedenkfeier zu Péiteng. Do war viru 75 Joer den éischten amerikaneschen GI op Lëtzebuerger Terrain gefall.

Den 10. September gëllt als als den Dag vun der Liberatioun vu Lëtzebuerg. Wéinst dësem historeschen Dag ass den Historiker Jean-Marie Majerus bei eis am Studio.

