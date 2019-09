En Interview mam President vun 'Hand an Hand fir Afrika'.

Zanter Joren schonn fiert a flitt den Här Schroeder an Afrika fir virun allem de Kanner do ze hëllefen.

Am Ufank sinn se zu e puer Kollegen mat enger Camionnette dorower gefuer an hunn dobäi esou Munches erlieft. Esou goufen déi Fräiwëlleg zum Beispill 4 Deeg an engem Camp an der Wüst vu Mauretanien fest gehalen, well se zwou Këschten roude Wäin dobäi haten.

D'Liewen an Afrika ass net einfach, d'Leit awer immens gaaschtfrëndlech. Esou zitt et den Här Schroeder ëmmer nees dohinner, an dat obwuel e scho Malaria mat 42,7 Grad Féiwer hat. Seng grouss Freed ass d'Liichten an den Aen vun de Kanner wa se neit Schoulmaterial a Spillsaache kréien.



