An der Emissioun am Gespréich um Freideg iwwer Sport tëscht 12 an 13 Auer huet de Franky Hippert dës Woch den Dan Lorang bei sech op Besuch.

Den Dan Lorang ass e Lëtzebuerger, deen international als Trainer a Préparateur Physique eng grouss Renommée huet.

Hien ass Trainer bei der däitscher Profi-Vëlosekipp Bora-Hansgrohe an hat e groussen Undeel drun, datt den däitschen Emanuel Buchmann, als 4. am leschten Tour de France ganz no um Podium dru war. De Lorang ass och nach Trainer vun den däitschen Top-Triathlete Jan Frodeno (e.a. Olympiagewënner 2008 an zweefachen Ironman-Gewënner) an Anne Haug.

De Lëtzebuerger, deen ënnert anerem zu München Sportwëssenschaften studéiert huet, war och scho Bundestrainer vun der däitscher Triathlonfederatioun.

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.