"Et léiert een ëmmer eppes bäi", dëse Slogan passt natierlech bei de Luxembourg Lifelong Learning Center.

Zanter Ufank der 1970er Joere kann een sech hei weiderbilden an dat op vill verschidde Manéieren. Mir schwätze mam Carlo Frising, dem Directeur adjoint vun der Chambre des Salariés iwwert déi verschidde Coursen a maachen Iech virwëtzeg fir mol eppes Neies ze Léieren oder eventuell en anere Wee an ärem Liewen anzeschloen.

