E Freideg tëscht 12 an 13 Auer ass de Schwëmmer Invité an eiser Emissioun am Gespréich iwwer Sport beim Franky Hippert.

De 27 Joer ale Raphaël Stacchiotti huet sech an der grousser Vakanz wärend der Weltmeeschter a Südkorea fir d’Olympesch Summerspiller d’nächst Joer qualifizéiert. No schwierege Méint war den Athlet aus der Elite-Sportsektioun vun der Arméi fir d’WM op de Punkt genee prett. Fir de jéngste Lëtzebuerger Olympionik vun allen Zäiten gëtt et no Peking 2008, London 2012 a Rio 2016, déi 4. Participatioun bei Olympia.

LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.