An eiser Emissioun am Gespréich um Freideg iwwer Sport ass dës Woch tëscht 12 an 13 Auer de President vun der FLAM den Invité beim Franky Hippert.

Mam President vun der Federatioun vun den Arts Martiaux, Serge Schaul, deen zanter 46 Joer eng Lizenz am Judo huet, schwätze mer iwwert d‘European Judo Open Luxembourg, déi an der Coque sinn. Dësen internationale Rendez-vous gehéiert zu der drëtthéchster Kategorie vun Judo-Tournoien op der Welt. Zanter annerhallwem Joer ass de Serge Schaul President vun der Flam, wou hie jo och mat den Turbulenzen aus de leschte Méint vun der Sektioun Karate gehäit war. LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren. D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass. Links LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.