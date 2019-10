Am Gespréich an der Mëttesstonn geet et haut ëm Gewalt am Stot.

Déi meeschten Affer do si Fraen, mä net nëmmen. Wéi d’Profiller ausgesinn, dat kuckt d’Nadine Gautier mat der Direktesch vu Femmes en détresse der Andrée Birnbaum. En plus feiert d'ASBL dëst Joer ee ronne Gebuertsdag. Andrée Birnbaum am Gespréich D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass. Links LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.