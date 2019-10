Wat dacks harmlos ugeet a Spaass soll maachen, ka fir sou munch ee batteren Eescht ginn an och mol de Ruin bedeiten.

Dorobber mécht d'ASBL Anonym Glécksspiller ëmmer nees opmierksam. Nieft de Glécksspiller, déi ee soss sou kannt huet, huet sech eng weider Sucht installéiert; d'PC/Internetsucht. Bei eis am Studio ass den Andreas König vun 'Ausgespillt' a 'Game over' fir eis doriwwer ze schwätzen.

LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.



D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.