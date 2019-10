Zënter engem Joer ass de Guy Thewes den Direkter vun de Muséeë vun der Stad Lëtzebuerg.

Hie coordinéiert deemno d'Programmatioun an d'Organisatioun vum Luxembourg City Museum a vun der Villa Vauban. Laang huet en net gebraucht fir an déi Aufgab eranzewuessen, well de Guy Thewes war laang Joren als Historiker an dësen Haiser aktiv. Dëst Joer ass hien och de Coordinateur vun der Nuit des Musées, déi e Samschdeg ass.



