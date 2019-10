Dës Woch huet d'Mandy Minella annoncéiert, dass no der Saison 2020 hir Karriär eriwwer wier.

Ënnert anerem schwätze mir doriwwer mat der aktueller Nummer 1 zu Lëtzebuerg. Natierlech awer och wéi Zukunft nom Tennis ausgesäit.

D'Mandy Minella ass d'Invitée tëscht 12 an 13 Auer.

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.