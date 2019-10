En Interview mam neien Direkter vun der Fondatioun vum Grand-Duc an der Grande-Duchesse.



Mir kucken ewéi d'Fondatioun am Fong aus zwou fréiere Fondatiounen entstanen ass. Déi eng gouf virun 28 Joer an d'Liewe geruff, déi aner virun 19 Joer, an 2004 si se zu enger fusionéiert. Dir gitt gewuer wéi eng Aufgaben an Erausfuerderungen se all Joer am sozialen an humanitäre Beräich ze meeschteren hunn a vu wiem se dobäi ënnerstëtzt ginn.

Dem Här Majerus seng Karriär huet donieft beim Militär ugefaangen- bei eis zielt en, wéi ee vun der Arméi bei eng Fondatioun kënnt. A mer gi méi driwwer gewuer, wéi et ass fir d'Grande-Duchesse a mat hir ze schaffen.

LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.