De Mount Oktober ass dee Mount, wou vill iwwert de Kriibs geschwat an informéiert gëtt.

Dëst virun allem, well den Oktober als internationale Broschtkriibsmount bekannt ass, de sougenannte 'Rosa Oktober'. An deem Kontext huet d'Fondation Cancer 3 nei Broschüren erausginn, iwwert déi mir geschwat hunn. An e weidert Thema war hir Sensibiliséierungscampagne, déi sech mat de Symptomer fir Kriibs bei sech ze erkennen, beschäftegt. D'Directrice vun der Fondatioun Cancer Lucienne Thommes war 'Am Gespréich' a mir hunn iwwert déi Krankheet geschwat, déi haut weltwäit nach ëmmer ze ville Mënschen d'Liewe kascht.



Lucienne Thommes am Gespréich



