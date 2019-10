Den Design méi no un de Grand-Public bréngen - dat ass ee vun den Ziler vum Projet "Am Gronn".

"Am Gronn" ass eng Plaz wou verschidde kulturell Acteure sech kënnen austauschen an ënnerschiddlech Generatioune sollen openee treffen. Wat et genee mam Projet op sech huet, an u wien e sech adresséiert, doriwwer schwätze mer mat de Grënnerinnen Irina Moons an Maida Halilović.



