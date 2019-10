Den Oktober ass de Global Parents Mount bei UNICEF an dat wäert ee vun eise Sujete si mam Responsabele vun der Communicatioun Paul Heber.

An 190 Länner gëtt et UNICEF an zanter 40 Joer och zu Lëtzebuerg. Mir stellen déi verschidden Aktioune vun UNICEF-Lëtzebuerg vir, fir war steet UNICEF iwwerhaapt? A vergiessen och d'Rechter vun de Kanner net, déi bei UNICEF un éischter Plaz stinn.



LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.



D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.