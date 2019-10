Den 19. Oktober ass zu Ell deen zweeten nationalen Championnat am Equipe-Puzzelen zu Lëtzebuerg.

Mam Sekretär vun der Spillfabrik, dem Coorganisateur vun deem Event, ass et ëm d'Puzzelen, an d'Spillen am allgemengen gaangen, a wéi ee selwer Spiller erfënnt. De Christian Kruchten huet schonn e puer Spiller erausbruecht, a weess deemno, wourop et dobäi ukënnt.



Christian Kruchten am Gespréich



D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.