Zënter engem Joer schafft d'Marlène Kreins fir de Service culturel vun der Stad Diddeleng...

... a këmmert sech ëm déi zwou Galerien Nei Liicht an Dominique Lang.

A béiden Haiser sinn den Ament Wierker vum Diddelenger Moler Dominique Lang ze gesinn, dee viru genee 100 Joer mat nëmmen 42 Joer gestuerwen ass an deen en intressant Wierk hannerlooss huet. Doriwwer awer och iwwer hir nei Aufgaben an hir nei Heemecht Diddeleng geet Rieds am Gespréich mam Marlène Kreins.



