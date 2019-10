Zanter bal 17 Joer engagéiert sech de Lëtzebuerger mat senger Organisatioun 'Le Soleil dans la Main' am Burkina Faso.

Ronn 40 Employéeën an 30 Benevolen këmmeren sech drëm dass d'Entwécklungsprojeten am westafrikanesche Staat viruginn. A sechs Beräicher gëtt geschafft: an der Educatioun, der Beruffsausbildung an der Gesondheet, awer och d'Liewensmëttel-Sécherheet, d'Gestioun vum Waasser an de Schutz vun der Ëmwelt si wichteg Sujeten.

Mir froe no wat konkret an all deene Joren op der Plaz geschitt ass a wéi dacks d'ONG dorower fiert.



