Invité an der Emissioun " Am Gespréich" ass haut tëscht 12.00 an 13.00 Tennisspillerin Julia Görges déi de WTA Tournoi op der Kockelscheier spillt.

Mat der fréiere Nummer 9 op der Welt schwätze mir ënnert anerem iwwer hir Carrière, hir Frëndschaft mam Mandy Minella an déi speziell Relatioun mam Tournoi op der Kockelscheier.

