De Vize-Weltmeeschter am Agility ass eisen Invité an der Mëttesstonn.

2006 huet de Mike Peter säin éischten Hond kritt, de Spikey. Deen huet säi Meeschter op d'Iddi bruecht fir mat Muppen ze schaffen. Zanter 6 Joer ass de Mike Peter elo Hondstrainer. En huet seng eegen Muppeschoul, eng Pensioun fir Hënn, a bitt och verschidde Servicer un, zum Beispill 'Dogsitting'. Mat him schwätze mer driwwer ewéi aus senger Passioun säi Beruff ginn ass, ouni dobäi d'Leidenschaft ze verléieren.

LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.