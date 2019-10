Hie war Minister, Gemengerotsmember, Gewerkschaftler, Aarbechter op der Arbed a President vun der CSV.

Gewerkschaftler, Aarbechter um Walzwierk vun der Arbed, engagéiert an der JOC, President vun der CSV, Schëfflenger Gemengerotsmember, Minister an net manner wéi 30 Joer an der Chamber: Een aktiivt Liewen, wéi et net vill Leit am Land hannert sech hunn.

De Jean Spautz huet der Vill mat sengen 89 Joer kommen a goe gesinn. Hien ass eng Perséinlechkeet, e Stéck lieweg Geschicht, wéi et der net méi vill ginn: Dëse Mëttwoch schwätze mer mam Ex-Minister, deen an den 80er an 90er Joren an zwou Regierungen aktiv war.

Iwwert déi lescht Politikjoerzéngten, seng d'Partei d'CSV a wat de gebiertege Schëfflenger vu sengem politeschen a gewerkschaftlechen Engagement zeréckbehält.

