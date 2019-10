En Interview mam Coordinateur vu 'Sea Shepherd Lëtzebuerg'.

Déi international Organisatioun, déi sech fir se Schutz vun de Mierer asetzt, ass och hei zu Lëtzebuerg aktiv. 1977 huet de Kapitän Paul Watson se gegrënnt, fir der Zerstéierung vum Liewensraum Mier an dem Ofschluechten vun den Déieren, déi dra liewen, en Enn ze setzen. Aktuell kämpft 'Sea Shepherd' an Afrika, Nicaragua a Mexiko, awer och hei am Land ginn et Aktiounen. Esou sollen zum Beispill Haifësch-Flossen a -Fileten aus de Lëtzebuerger Restauranten verschwannen.





Am Gespréich: Kevin Schiltz



