An der Emissioun "Am Gespréich" ass de Sören Nissen. Hien ass aktuell de beschte Lëtzebuerger Mountain-Biker.

Virun allem op de laangen Distanzen huet de gebiertegen Dän international schonns ganz gutt Resultater realiséiert. Och fir d'Zukunft huet sech de Sören Nissen nach dat een oder anert d'Zil gesat. Ënnert anerem doriwwer schwätze mir tëscht 12.00 an 13.00 Auer.



