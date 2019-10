Allerhellgen gedenke mir deenen Mënschen, déi eis fir ëmmer verlooss hunn a mir setzen eis mam Doud auserneen.

Dofir ass et dann d'Traditioun, fir op de Kierfecht ze goen, do wou déi lescht Tracë vun deene Verstuerwene sinn.

Natierlech ass de Kierfecht haut net méi déi eenzeg Plaz, mä et kann een och an de Bësch goen oder soss dohinner, wou een un déi Mënschen denke kann.

D'Wichtegkeet an d'Bedeitung vun dësem Dag an och iwwert d'Trauer an d'Stierwen hu mir geschwat, dëst mam Paschtouer Edmond Ries.

