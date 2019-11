2019 war bis elo dem Dylan Pereira seng beschte Saison. Am Porsche Supercup huet hien d'Courssen um Hockenheimring an zu Francorchamps gewonnen.

Nieft dësen zwee Succèse stoung den Dylan Pereira bei 16 Coursse vum Porsche Supercup an dem Porsche Carrera Cup Däitschland 9 Mol um Podium. An der Emissioun "Am Gespréich" kucke mir op seng Saison zeréck an och no vir op 2020.

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.