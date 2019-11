Mam Direkter vu natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d'Natur schwätze mer iwwer de Nationalen Dag vum Bam.

Dëse Samschdeg, 9te November, ass den Dag vum Bam.

Beem planzen- dat ass d'Léisung géint de Klimawandel a fir d'Biodiversitéit ze erhalen. Mat verschiddenen Aktiounen sollen eis Bëscher méi gesond ginn, et sollen erëm méi Beem an d'Landschafte kommen a nei Bongerte ugeluecht ginn. Dobäi kënnt en internationale Projet mat 'Rainforest International' mat enger Planzaktioun a Costa Rica.

LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.