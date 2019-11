''Kenns du Lëzebuerg?'' Méi wéi 10.000 mol hat sech dëst Gesellschaftsspill bannent engem Joer verkaf.

Et ass a Lëtzebuerger Sprooch an et handelt natierlech vun eisem Land. An doriwwer gëtt et dach vill ze froen an ze äntwerten. De Papp vun den entretemps 3 Spiller ass de Guy Heintz. Nom 1. koum kuerz drop eng zweeten Editioun eraus an elo haut kënnt eng drëtt Gesellschaftspill eraus. Alles dat ass Sujet an den nächste Minutten, de Guy Heintz erzielt eis dës Succès Story an mir léieren de Mann, dee vill Talenter huet, nach eng Grëtz besser kennen.

