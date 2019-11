An eiser Emissioun am Gespréich um Freideg iwwer Sport hu mer des Kéier de Flavio Giannotte tëscht 12.00 an 13.00 Auer op Besuch.

De 24 Joer ale Fechter huet schonn deen een oder aneren Exploit realiséiert. Zum Beispill konnt den Giannotte, deen aus enger richteger Fechtfamill kënnt, virun zwee Joer den aktuellen Olympiagewënner am Degen am Laf vun der Weltmeeschterschaft eliminéieren oder och nach dëst Joer géint déi aktuell Nummer 1 an der Weltranglëscht gewannen.

De Weekend ass an der Coque en internationale Cadet-Tournoi, ee vun deene gréissten an Europa, wou de Sportler vun der Escrime Sud sengem Veräin bei der Organisatioun hëlleft. D'Zil vum Flavio Giannotte selwer ass et, sech fir d'Olympesch Summerspiller d'nächst Joer zu Tokio ze qualifizéieren.

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.