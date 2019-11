Déi Gréng sinn an enger Kris - mee sti se wierklech nach fir dat, woufir se gegrënnt goufen?

Ass d'Regierung, d'Politik am Allgemengen nach credibel?

Ass d'Gesellschaft mat agebonnen, wann et ëm d'Lutte géint de Klimawandel an ëm Iddie geet, wéi de Wuesstem ze steieren ass?

Mir froen no - bei engem vun de Pappe vun der grénger Partei - dem laangjäregen Deputéierten an Ëmwelt- a Gesondheets-Militant, dem Jean Huss.

De Jean Huss ass dem Roy Grotz säin Invité den Dënschdeg de Mëtteg "am Gespréich"

