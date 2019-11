Yogacourse fir en Trauma ze verschaffen! Zu New York gëtt et dat schonns méi laang, ma zu Lëtzebuerg huet een dovunner nach net sou dacks héieren.

Trauma Sensibelen Yoga ass de Sujet vun eisem Gespréich mat der Psychologin Michèle Schutz. Si schafft an der Kannerklinik a wat domadder erreecht soll ginn a wat fir Resultater et do ginn, seet eis d'Psychologin an der Mëttesstonn.



