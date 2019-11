Haut ass den europäeschen Dag vun den Antibiotiken.

Och Lëtzebuerg setzt alles dru fir doriwwer opzeklären an huet de Plan National Antibiotiques 2018-2022 op d'Bee gestallt. Wat ass domadder gemengt a wat een alles soll wëssen iwwert dëst Medikament erzielen eis d'Dokteren Félix Wildschutz vum Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural a Jean-Claude Schmit vum Ministère vun der Santé.



LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.