D'Grande-Duchesse huet eng nei Lëtzebuerger Asbl "Stand Speak Rise Up!" an d'Liewe geruff, fir den Affer vun de schlëmmsten Doten eng Stëmm ze ginn.

Den Iwwerliewende vu Viol a Gewalt a Biergerkrichsgebitter e Gesiicht ze ginn, eng Bün ze bidden, fir vun hirem onermoossleche Leed ze schwätzen, dës Affer net ze stigmatiséieren, mä am Prozess vum psychologesche Verschaffen ze begleeden... dat wëll déi nei Lëtzebuerger Asbl "Stand Speak Rise Up!", déi vun der Grande-Duchesse an der Suite vun engem Forum am Fréijoer gegrënnt gouf.

Firwat dës Initiativ bedeitend ass a wisou et wichteg bleift, iwwert d'sexuell Gewalt als Krichswaff ze schwätzen an e Plädoyer fir d'Affer ze halen, doriwwer huet de Roy Grotz mat der Grande-Duchesse Maria Teresa geschwat.



Den Interview héiert Dir e Mëttwoch tëscht 12 an 13 Auer op eiser Antenne.

