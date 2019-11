E Freideg ass de Luc Holtz Invité an der Emissioun am Gespréich iwwer Sport tëscht 12 an 13 Auer beim Franky Hippert.

Mam neie Lëtzebuerger Rekord-Futtballnationaltrainer kucke mer op d'Europameeschterschaftsqualifikatioun zeréck, déi e Sonndeg mam Match géint Portugal op en Enn gaangen ass. Da schwätze mir awer och mam 50 Joer alen Holtz iwwert seng eegen Zukunft a wat am Lëtzebuerger Futtball onbedéngt muss besser ginn. LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren. D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass. Links LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.