An eiser Emissioun am Gespréich um Freideg iwwer Sport, ass de Bouschéisser dës Woch den Invité tëscht 12 an 13 Auer beim Franky Hippert.

© Franky Hippert De 35 Joer ale Lëtzebuerger Seywert, huet déi bescht Saison a senger Carrière hannert sech. De Spezialist mam Compound, dem Net-Olympesche Bou, huet zu Minsk op der zweeter Editioun vun den Europaspiller, als éischte Sportler aus dem Grand-Duché eng Sëlwermedail mat heem bruecht. An der wäissrussescher Haaptstad hat de Polizist vu Beruff och déi ganz Lëtzebuerger Delegatioun mat senger positiver Astellung ugestach. LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren. D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.