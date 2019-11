En Interview mam 'Kapp vun der Lëtzebuerger Bio-Landwirtschaft'.



Viru ronn 30 Joer huet den Här Schanck mat e puer Bio-Baueren a Kollegen d'BIOG gegrënnt, d'Bio Bauere Genossenschaft. De laangjärege President vun Demeter Lëtzebuerg, ass haut responsabel fir de Grupp OIKOPOLIS, zu deem och Naturata Lëtzebuerg gehéiert.

An der Mëttesstonn erzielt eisen Invité, wéi en iwwerhaapt dozou komm ass, well en huet och Tësche-Stoppen ageluecht- bei enger Bau-Entreprise an esouguer bei der Bunn.



