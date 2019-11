Den 1. Januar 2020 solle Dampmelder an allen neie Gebaier zu Lëtzebuerg Flicht ginn. An den ale Gebaier huet een 3 Joer Zäit fir dës Apparater nozerëschten

Mir schwätzen iwwert dëst Gesetz an och iwwer Geforen, déi Feier ausléise kënnen. Den Alain Klein vum Département Prévention ass bei eis an erzielt eis méi iwwert de Brandschutz am allgemengen, besonnesch elo an der Adventszäit, an där gäre mat Käerzen hantéiert gëtt.

