Laang war si d'Presentatrice vun Hei elei kuck elei, an duerch hir onverkennbar Diktioun an hiert léift Wiese konnt si sech séier doduerch en Numm maachen.

Theater begleet d'Maggy Molitor quasi e Liewe laang an dëst Joer feiert den Ensembel ''Makadammen'' 20 Joer. Do ass si net just Actrice, ma si schreift och e groussen Deel vun den Texter. Eng aner Leidenschaft vum Lëtzebuerger Allround-Talent. Abee et gëtt vill mam Maggy ze schnëssen!

