Hien ass ee vun de bekannteste Lëtzebuerger Schauspiller.

Hie pendelt tëscht Berlin a Lëtzebuerg an tëscht Theater a Film. Elo huet de Luc Feit sech fir d'éischte Kéier hannert d'Kamera gestallt an de Film "De Buttek" realiséiert. D'Geschicht vun enger ganz besonnescher Chrëschtfeier an där eng Rei vu bekannten Acteuren derbäi sinn. Am Gepréich erzielt de Luc Feit iwwer dës Produktioun an iwwer seng aner Projeten.

