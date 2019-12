En Interview mam Conseiller um Service vun de Kannerrechter vum Educatiounsministère.



Lëtzebuerg huet als Member vun de Vereente Natiounen och déi International Konventioun iwwer d'Rechter vum Kand vun 1989 ënnerschriwwen an d'Ofkommes den 20ten Dezember 1993 ratifizéiert. D'Konventioun soll dofir suergen dass d'Rechter vun de Kanner respektéiert ginn. Mir ginn am Detail op déi Rechter an, ënnert anerem op d'Meenungsfräiheet an de Schutz viru Mësshandlung, a wéi dat hei am Land ëmgesat gëtt. Donieft gi mer gewuer firwat Bestrofungen näischt bréngen a wéi eng aner Methoden et ginn fir de Kanner hir Limitten ze weisen.



