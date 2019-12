An eiser Emissioun am Gespréich iwwer Sport, hunn de Rich Simon an de Frank Hippert dës Woch tëscht 12h an 13h nees eng Table ronde.

Dës Kéier ass et e Sport-Presseclub. Invitéeë sinn de Petz Lahure, President vun der Associatioun vun de Lëtzebuerger Sportjournalisten, de Joe Geimer, Sport-Chef Adjoint beim Wort, an de Chris Schleimer, Sport-Chef beim Tageblatt. Sujete sinn den Ausgang vun de Wale beim Sportgala, deen en Donneschdeg den Owend war, an d'Sportspolitik zu Lëtzebuerg am Allgemengen.

