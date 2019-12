Journalist zanter 40 Joerzéngten, Film- a Wäikenner a virun e puer Joer huet e säi Liewensprojet realiséiert.

Mam fréiere Chefredakter vum Télécran an Auteur vun där éischter Lëtzebuerger Wäin-App si mer nieft e bëssche Privatem natierlech och bal alles iwwer Schampes, Cremant a Co. gewuer ginn.

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg